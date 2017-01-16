16 января / понедельник

17:45
Безопасность
Контролировать безопасность на Крещение в Белгороде будут 49 человек

Обеспечивать безопасность верующих во время крещенских купаний в регионе будут почти семьсот человек — это спасатели, медики, сотрудники полиции и добровольцы.

16:32
Происшествия
Украинец попытался ввезти в Россию почти три кило конопли

Белгородской таможней 16 января 2016 года возбуждено уголовное дело по факту ввоза с территории Украины большого количества марихуаны, сообщили в пресс-службе ведомства.

15:58
Происшествия
Авария с автобусом произошла в Белгороде

ДТП совершено в районе дома № 137 на проспекте Богдана Хмельницкого 15 января в 18 часов, сообщили в областном УГИБДД.

15:51
Культура
Юбилей Ивана Трунова отметили в Белгороде

В Белгородской государственной филармонии чествовали заслуженного деятеля искусств России, лауреата Международной премии «Виват, мастро», члена-корреспондента Международной Академии культуры и искусства Ивана Григорьевича Трунова.

12:39
Культура
видео
Главный фотоконкурс Белгорода принимает заявки на участие

Стартовал седьмой открытый конкурс фотографий имени Виталия Собровина.

11:50
Спорт
Рождественский кубок города по карате прошёл в Белгороде

Традиционный Рождественский кубок Белгорода по карате среди юношей и девушек состоялся в детско-юношеской спортивной школе № 2  в минувшие выходные.

11:48
Спорт
В «Белогорье» может появиться бразильский связующий
Волейбольный клуб «Белогорье» ведет переговоры с опытным бразильским связующим Марлоном, являющимся двукратным победителем Мировой лиги и чемпионом мира 2010 года. 

11:43
Общество
видео
В минувшую субботу свой юбилей отметила Мария Денисовна Колтакова

Ей исполнилось 95 лет. Вечер в её честь прошёл в «Доме офицеров». Участница Великой Отечественной войны известна не только своими фронтовыми подвигами. На счету Марии Денисовны прыжок с парашютом, полёты на дельтаплане и аэростате.

11:41
ЖКХ
Информация об отключении электроэнергии с 16 по 22 января

В связи с плановым ремонтом оборудования подстанций Белгородские электрические сети и администрация города Белгорода информируют о временном отключении электроэнергии.

10:40
Авто-мото
Команда АСК «Вираж» успешно финишировала на марафоне

Одиннадцатый этап марафона «Африка Эко Рейс 2017» стал заключительным в спортивной программе гонки.

10:08
Спорт
Полицейские задержали под Белгородом подозреваемого в краже

Злоумышленник похитил из ювелирной мастерской изделия из серебра, электродрель и 1500 рублей, сообщили в пресс-службе областного УМВД.

8:51
В регионе
Белгородка впала в кому после конфликта с мужем

В Губкинском районе задержан подозреваемый в совершении тяжкого преступления, сообщили в областном УМВД.

7:56
В регионе
Сотрудники МЧС помогли застрявшим на белгородской дороге

Три транспортных средства, в которых было 12 человек, получили помощь, сообщили в пресс-службе областного ГУМЧС.

14 января / суббота

20:46
Спорт
«Белогорье» взяло реванш у «Динамо»

ВК «Белогорье» на выезде в четырех партиях переиграл московское «Динамо» в матче 15-го тура, взяв реванш у бело-голубых за домашнее поражение в первом круге.

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