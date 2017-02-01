Несмотря на то, что до начала его действия остается год, он уже взволновал многих владельцев питомцев. В тонкостях законодательства разбиралась Ксения Голуб.
01 февраля / среда
В минувшем году на свет появились 4564 белгородца, причём мальчиков на 10 % больше, чем девочек.
Первая в этом году областная Школа штабов начинает свою работу. Обучение пройдут как действующие сотрудники студотрядов, так и новички. Программа рассчитана на три дня.
Белгородские стрелки с нарушениями слуха готовятся к Сурдлимпийским Играм в турецком Самсуне.
Открытие состоится 2 февраля, сообщили в управлении молодёжной политики Белгородской области.
Сотрудники патрульно-постовой службы в течение часа разыскали и задержали мужчину, возможно, причастного к смерти сожительницы.
Приём документов стартовал сегодня. Пока речь идёт о наборе в образовательные учреждения по месту жительства или пребывания.
Пресс-конференцию провели в региональном УМВД. На вопросы журналистов отвечали руководители ведомства.
Конкурс "Пресс-Прогресс" учрежден городским отделением Союза журналистов России и проходил впервые. Награждение состоялось на конференции отделения.
Итальянский клуб прибыл в Белгород без Ивана Зайцева, сообщает сайт belogorievolley.ru. Один из лидеров «Перуджи» остался дома и не сможет помочь итальянцам в матче четвертого тура Лиги чемпионов.
Спектакль «Земля Эльзы» по пьесе Ярославы Пулинович ставит главный режиссер театра Тихоокеанского флота Станислав Мальцев.
Житель Шебекино приговорён к 300 часам обязательных работ за оскорбление полицейского, сообщили в областном УМВД.
По факту смерти маленького ребёнка в больнице проводится проверка.
В многофункциональных центрах теперь можно будет заменить водительское удостоверение.