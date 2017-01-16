Обеспечивать безопасность верующих во время крещенских купаний в регионе будут почти семьсот человек — это спасатели, медики, сотрудники полиции и добровольцы.
16 января / понедельник
Белгородской таможней 16 января 2016 года возбуждено уголовное дело по факту ввоза с территории Украины большого количества марихуаны, сообщили в пресс-службе ведомства.
ДТП совершено в районе дома № 137 на проспекте Богдана Хмельницкого 15 января в 18 часов, сообщили в областном УГИБДД.
В Белгородской государственной филармонии чествовали заслуженного деятеля искусств России, лауреата Международной премии «Виват, мастро», члена-корреспондента Международной Академии культуры и искусства Ивана Григорьевича Трунова.
Стартовал седьмой открытый конкурс фотографий имени Виталия Собровина.
Традиционный Рождественский кубок Белгорода по карате среди юношей и девушек состоялся в детско-юношеской спортивной школе № 2 в минувшие выходные.
Ей исполнилось 95 лет. Вечер в её честь прошёл в «Доме офицеров». Участница Великой Отечественной войны известна не только своими фронтовыми подвигами. На счету Марии Денисовны прыжок с парашютом, полёты на дельтаплане и аэростате.
В связи с плановым ремонтом оборудования подстанций Белгородские электрические сети и администрация города Белгорода информируют о временном отключении электроэнергии.
Одиннадцатый этап марафона «Африка Эко Рейс 2017» стал заключительным в спортивной программе гонки.
Злоумышленник похитил из ювелирной мастерской изделия из серебра, электродрель и 1500 рублей, сообщили в пресс-службе областного УМВД.
В Губкинском районе задержан подозреваемый в совершении тяжкого преступления, сообщили в областном УМВД.
Три транспортных средства, в которых было 12 человек, получили помощь, сообщили в пресс-службе областного ГУМЧС.
14 января / суббота
ВК «Белогорье» на выезде в четырех партиях переиграл московское «Динамо» в матче 15-го тура, взяв реванш у бело-голубых за домашнее поражение в первом круге.