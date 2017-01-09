Срок доставки - до 28 января, сообщили в Пенсионном фонде. Напомним, выплата в размере 5000 рублей должна заменить индексацию пенсий, которая планировалась на второе полугодие 2016 года.
09 января / понедельник
Идёт святочная неделя. Испокон веков считалось, что в период от Рождества Христова до Крещения Господня можно заглянуть в будущее и узнать свою судьбу с помощью гаданий. Причем в каждом регионе существуют свои приметы и обряды.
В первые часы 2017 года на свет появилась девочка. Как сейчас себя чувствуют новорожденные и их мамы, узнала наша съёмочная группа.
О том, как работали коммунальные службы города во время новогодних и Рождественских праздников, сегодня на оперативном совещании доложил начальник департамента городского хозяйства Сергей Куликов.
Сегодня на оперативном совещании в мэрии Белгорода обсудили итоги и качество работы системы «Активный горожанин» в 2016 году и задачи на 2017 год.
Состоялись массовые спортивные состязания и турниры в различных видах спорта, сообщили в пресс-службе мэрии Белгорода.
«Львы» дома 8 января взяли реванш над уфимским «Уралом» в матче 14-го тура чемпионата России.
За первые дни нового года в Белгородской области задержали 106 водителей, которые сели за руль в нетрезвом виде либо отказались от медосвидетельствования.
Белгородские электрические сети и администрация города Белгорода информируют о временном отключении электроэнергии в связи с плановым ремонтом оборудования подстанций.
Результаты мониторинга опубликовала Общероссийская Общественная организация «Зелёный патруль».
На оперативном совещании 9 января глава администрации города Константин Полежаев поблагодарил организаторов новогодних мероприятий.
Организаторы предлагают белгородцам прислать свои фотографии с лопатой, сделанные во время уборки снега по собственной инициативе в своём дворе, у своей машины или в любом месте Белгорода.
Против оскольчанки возбуждено уголовное дело, сообщили в областном УМВД.
Пятый день ралли-марафона «Африка Эко Рейс 2017» стал заключительным на территории Марокко.