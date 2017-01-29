29 января / воскресенье

8:58
Безопасность
В процессе антинаркотической операции раскрыто 13 преступлений

В ходе оперативно-профилактической операции «Притон» из незаконного оборота изъято 850 граммов наркотических средств и психотропных веществ, большая часть из которых — героин. 

28 января / суббота

8:41
Безопасность
Любителям зимней рыбалки напоминают о мерах безопасности

Ежедневно инспекторы ГИМС проводят профилактические рейды по излюбленным местам подледной ловли.

27 января / пятница

18:36
Окружающая среда
Морозная погода ещё продержится в Белгороде и области

По данным Белгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 28 января облачно с прояснениями, местами небольшой снег.

18:31
Спорт
Волейболисты «Белогорья» будут принимать на своей площадке новосибирский «Локомотив»

Встреча пройдёт в рамках 17-го тура чемпионата России. «Львы» постараются взять реванш за поражение в первом круге, а также за проигрыш в полуфинале Кубка России.

18:11
Дата
видео
В Белгородском музее-диораме вспоминали блокаду Ленинграда

Чтобы помнили: 73 года назад была полностью снята блокада Ленинграда. Она длилась 872 дня.

17:14
Власть
Евгений Савченко предлагает запретить кальянные в Белгородской области

С таким обращением губернатор выступил на заседании Общественной палаты региона.

16:20
Общество
В МФЦ Белгорода в 2016 году оказали почти 200 тысяч услуг

За первый же год работы новый многофункциональный центр, расположенный по ул. Есенина, 9, показал свою востребованность.

15:28
Экономика
В Белгородской области наблюдается рост показателей по всем отраслям экономики

Данные по социально-экономическому развитию в 2016 году опубликовал профильный департамент регионального правительства.

14:59
Медицина
видео
Проект молодых учёных БелГУ снискал международное признание

Их «Виртуальный аптечный консультант» призван помочь потребителю в выборе лекарственных средств.

14:39
Культура
видео
Выставка ленинградца открылась в родном для него Белгороде

Пугачевщина и коллективизация — именно эти два исторических события стали центральными в творчестве художника Станислава Молодых.

14:23
Общество
Александр Косов: Всегда с гордостью говорю, что я из Белгорода

Гость проекта «Жить в Белгороде» сегодня — Александр Косов, предприниматель, гендиректор сети клинико-диагностических центров, кандидат биологических наук.

14:23
Экономика
Белгородские троллейбусы останутся на линиях

На минувшей неделе в ряде СМИ появились сообщения о возможной продаже троллейбусов, находящихся в распоряжении МУП «Городской пассажирский транспорт». В частности, речь шла о Курске, куда, якобы, должны были быть проданы десять троллейбусов. 

12:51
Культура
видео
Музыка трёх поколений зазвучит в Белгороде

Культурное событие пройдёт в это воскресенье на сцене городского центра народного творчества «Сокол».

12:19
Общество
На трассе в Татарстане спасли замерзающую семью из Белгорода

В Татарстане на трассе М7 сотрудники МЧС спасли замерзающую семью из Белгорода, в машине которой закончился бензин. 

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