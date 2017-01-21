Год 2017-й — год 30-летия открытия Белгородского историко-художественного музея-диорамы «Курская битва. Белгородское направление», сообщили в учреждении культуры.
21 января / суббота
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Мера связана с распространением так называемого птичьего гриппа, ставшего причиной гибели питомцев в Воронежском зоопарке.
Там делают из снега сказочных персонажей. В этом году здесь смастерили около десятка фигур, и их коллекция постоянно пополняется.
Главное управление МЧС России по Белгородской области приглашает юношей и девушек в секцию пожарно-спасательного спорта.
Перед публикой выступит заслуженный артист РФ Михаил Белоусенко.
Презентация новой книги Николая Грищенко «Над тишиной осеннего дождя» состоится в Белгородском государственном литературном музее 25 января 2017 года в 15 часов.
Мировым судьей Чернянского района осужден 61-летний житель посёлка Чернянка.
Сегодня на базе 50-й школы пять участников-финалистов провели мастер-классы для коллег.
Гость проекта «Жить в Белгороде» сегодня Иван Григорьевич Трунов. Его имя неразрывно связано с историей Белгородской государственной филармонии.
Предполагается, что он совершил это с целью скрыть кражу, сообщили в областном УМВД.
Это произошло недалеко от села Староселье Краснояружского района, сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям.
Накануне в учебно-спортивном комплексе Светланы Хоркиной стартовало первенство Центрального федерального округа по художественной гимнастике.
В двух залах представлен цикл работ, посвящённый великим современникам автора, а также его картины на религиозные темы.
В Губкине задержан подозреваемый в краже паспорта, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.