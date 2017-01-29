В ходе оперативно-профилактической операции «Притон» из незаконного оборота изъято 850 граммов наркотических средств и психотропных веществ, большая часть из которых — героин.
29 января / воскресенье
28 января / суббота
Ежедневно инспекторы ГИМС проводят профилактические рейды по излюбленным местам подледной ловли.
27 января / пятница
По данным Белгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 28 января облачно с прояснениями, местами небольшой снег.
Встреча пройдёт в рамках 17-го тура чемпионата России. «Львы» постараются взять реванш за поражение в первом круге, а также за проигрыш в полуфинале Кубка России.
Чтобы помнили: 73 года назад была полностью снята блокада Ленинграда. Она длилась 872 дня.
С таким обращением губернатор выступил на заседании Общественной палаты региона.
За первый же год работы новый многофункциональный центр, расположенный по ул. Есенина, 9, показал свою востребованность.
Данные по социально-экономическому развитию в 2016 году опубликовал профильный департамент регионального правительства.
Их «Виртуальный аптечный консультант» призван помочь потребителю в выборе лекарственных средств.
Пугачевщина и коллективизация — именно эти два исторических события стали центральными в творчестве художника Станислава Молодых.
Гость проекта «Жить в Белгороде» сегодня — Александр Косов, предприниматель, гендиректор сети клинико-диагностических центров, кандидат биологических наук.
На минувшей неделе в ряде СМИ появились сообщения о возможной продаже троллейбусов, находящихся в распоряжении МУП «Городской пассажирский транспорт». В частности, речь шла о Курске, куда, якобы, должны были быть проданы десять троллейбусов.
Культурное событие пройдёт в это воскресенье на сцене городского центра народного творчества «Сокол».
В Татарстане на трассе М7 сотрудники МЧС спасли замерзающую семью из Белгорода, в машине которой закончился бензин.