05 февраля / воскресенье
04 февраля / суббота
Поединок в рамках 18 тура Чемпионата России пройдёт 5 февраля во дворце спорта «Космос».
03 февраля / пятница
VII открытый фотоконкурс имени В.А. Собровина стал рекордным по количеству участников – 64 фотографа. Расширяются и географические рамки.
Госавтоинспекторы организуют очередной рейд по выявлению лиц, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.
Итоги работы подвели сегодня на заседании коллегии. Как отметил в своем докладе прокурор области Николай Саврун, в 2016 году к дисциплинарной и административной ответственности было привлечено более 6 тысяч должностных лиц.
В ближайшие сутки ожидается сильный снегопад, на дорогах образуется снежный накат, гололедица.
Белгородстат опубликовал предварительные данные о смертности населения региона в 2016 году.
Эпидпорог по заболеваемости гриппом и ОРВИ в городе превышен на 3 процента. Такую статистику озвучили в управлении Роспотребнадзора по итогам прошлой недели.
Валерий Халилов - ведущий военный дирижер нашей страны, был верным творческим союзником и другом Белгородской филармонии.
Сергей Шляпников, утверждённый в качестве главного тренера мужской сборной России, рассказал о желании омолодить команду, а также заявил, что рассчитывает на олимпийского чемпиона Дмитрия Мусэрского, сообщает belogorievolley.ru.
Пенсионный фонд России запустил новый электронный сервис, теперь в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР для граждан двадцати субъектов страны доступна возможность выбора формы получения набора социальных услуг (НСУ).
Жительнице Белгорода вменяется оскорбление чувств верующих.
Один из этапов провели накануне. Катание на лыжах, отжимание, подтягивание и стрельба из пневматической винтовки – в них школьники показали достойный результат.
Программа рассчитана на учащихся школ от 9 лет. Обучение будет проводиться бесплатно. Планируется, что занятия начнутся уже с 1 марта.