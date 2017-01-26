26 января / четверг

12:42
Дата
Ветеран Николай Андреевич Зинченко: Главное — образование и патриотизм

Страна готовится отметить День воинской славы: с момента полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 27 января исполнится 73 года.

12:16
Экономика
С 1 февраля страховые пенсии россиян увеличиваются на 5,4%

С 1 февраля 2017 года страховые пенсии более 88,5 тыс. неработающих белгородцев увеличиваются на 5,4% исходя из роста потребительских цен за 2016 год. 

11:45
Дата
В Белгородском государственном технологическом университете имени Шухова отметили День студента

Кроме традиционного концерта, виновники торжества приняли участие в танцевальном флешмобе, а также окунулись в историю вместе с участниками этно-клуба «Возрождение».

10:17
Безопасность
В Белгородскую область поступили импортные семена с сорняками

Об обнаружении карантинных сорняков в партиях французских и итальянских семян базилика сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

10:02
Происшествия
Сбитая в Белгороде женщина переходила дорогу по правилам

ДТП совершено 25 января в 6 часов 30 минут, сообщили в областном УГИБДД.

9:55
Общество
Белгородцев приглашают поделиться книгами с сельскими библиотеками

Белгород присоединился к всероссийский акции Общественной палаты РФ #АгроМания.

9:09
Дата
Белгородская таможня встречает профессиональный праздник

Отмечая Международный день таможенника, в ведомстве подводят итоги работы за четверть века.

25 января / среда

18:03
В регионе
Под Белгородом мужчина попытался подкупить судебного пристава

Нарушитель предстанет перед судом, сообщили в пресс-службе следственного ведомства.

17:52
Окружающая среда
На ближайшие двое суток в регион вернутся крещенские морозы

По прогнозам синоптиков сегодня ночью столбики термометров в регионе опустятся до минус 19 градусов, в Белгороде — всего на градус теплее.

17:40
Происшествия
Статистика насильственных преступлений в Белгороде пошла на убыль

В областном центре снизилось количество преступлений, связанных с умышленным причинением телесных повреждений.

16:57
Происшествия
Житель Шебекино предстанет перед судом за убийство

Следственным отделом по Шебекинскому району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Белгородской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 39-летнего мужчины.

16:24
Тема
Профилактика гриппа в эпидемический сезон

В январе эпидпорог по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Белгороде превышен в два раза.

15:25
Образование
видео
Родителям белгородских выпускников рассказали об особенностях проведения ЕГЭ в этом году

В Центре образования № 1 прошло родительское собрание, посвящённое итоговой аттестации. Причём взрослым предложили примерить на себя роль школьников. 

15:13
Власть
видео
Итоги работы Ассоциации «Совет муниципальных образований Белгородской области» подвели в Белгороде

Заседание президиума состоялось сегодня под руководством главы Ассоциации, председателя Белгородской областной Думы Василия Потрясаева.

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