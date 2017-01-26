Страна готовится отметить День воинской славы: с момента полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 27 января исполнится 73 года.
26 января / четверг
С 1 февраля 2017 года страховые пенсии более 88,5 тыс. неработающих белгородцев увеличиваются на 5,4% исходя из роста потребительских цен за 2016 год.
Кроме традиционного концерта, виновники торжества приняли участие в танцевальном флешмобе, а также окунулись в историю вместе с участниками этно-клуба «Возрождение».
Об обнаружении карантинных сорняков в партиях французских и итальянских семян базилика сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.
ДТП совершено 25 января в 6 часов 30 минут, сообщили в областном УГИБДД.
Белгород присоединился к всероссийский акции Общественной палаты РФ #АгроМания.
Отмечая Международный день таможенника, в ведомстве подводят итоги работы за четверть века.
25 января / среда
Нарушитель предстанет перед судом, сообщили в пресс-службе следственного ведомства.
По прогнозам синоптиков сегодня ночью столбики термометров в регионе опустятся до минус 19 градусов, в Белгороде — всего на градус теплее.
В областном центре снизилось количество преступлений, связанных с умышленным причинением телесных повреждений.
Следственным отделом по Шебекинскому району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Белгородской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 39-летнего мужчины.
В январе эпидпорог по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Белгороде превышен в два раза.
В Центре образования № 1 прошло родительское собрание, посвящённое итоговой аттестации. Причём взрослым предложили примерить на себя роль школьников.
Заседание президиума состоялось сегодня под руководством главы Ассоциации, председателя Белгородской областной Думы Василия Потрясаева.