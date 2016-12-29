16:00
29.12.2016
Дата
Руководство Белгорода поздравляет горожан с наступающими Новым годом и Рождеством

Дорогие белгородцы!

От имени Совета депутатов и администрации города Белгорода примите поздравления с наступающим 2017 годом и Рождеством Христовым!

31 декабря / суббота

8:02
Дата
Некоммерческое партнёрство «Перевозчики Белгородской области» поздравляет c Новым годом и Рождеством Христовым

Дорогие белгородцы и гости города!

Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым Годом и Рождеством!

31 декабря / суббота

0:01
Дата
Руководство области поздравляет белгородцев с новогодними праздниками

Уважаемые друзья!

Тепло и сердечно поздравляем вас с наступающим Новым годом!

Для каждого — это особый праздник, с которым мы связываем надежды и строим планы на будущее. Он создаёт неповторимую атмосферу радостных ожиданий и веры в лучшее.

18:03
Дата
видео
Белгород — в ожидании Нового года

На Соборной площади проходят праздничные мероприятия. Каждый день здесь можно встретить Деда Мороза, поучаствовать в интермедии у ёлки, провести время на ледовом катке. Допоздна работает ярмарка. Что ждет горожан в новогодние каникулы, расскажем в сюжете.

17:08
Власть
Константин Полежаев поздравит белгородцев с Новым годом в эфире первого городского

В праздничной программе 31 декабря в эфир выйдет новогоднее обращение мэра Белгорода Константина Полежаева. 

16:46
Власть
Телеканал «Белгород 24» покажет новогоднее обращение губернатора Евгения Савченко

В эфире первого городского губернатор области Евгений Савченко выступит с новогодним обращением ко всем белгородцам. 

16:11
Общество
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Новогодний праздник провели для жителей Восточного округа Белгорода

Дед Мороз, Снегурочка, Баба-Яга, а также любимые герои сказок встречали детей и взрослых.

15:58
Культура
видео
Новогодние представления продолжаются в Белгороде

Во Дворце культуры «Энергомаш» прошла очередная ёлка мэра.

15:41
Религия
Рождественские мероприятия с участием митрополита Иоанна начнутся в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь митрополит Иоанн, по сложившейся традиции, совершит Божественную литургию в Спасо-Преображенском соборе Белгорода. Начало богослужения в полночь.

15:31
Общество
Благотворители устроили в Белгороде вертеп с ягнятами

Праздничный вертеп с живыми овечками украсил площадку у часовни святого равноапостольного князя Владимира на Соборной площади Белгорода.

15:11
Культура
видео
Самодельный подарок придётся по душе каждому

Руководитель творческой студии «Макошь» Наталья Божко вместе с юными мастерицами предлагает сделать ёлочную игрушку в итальянском стиле.

14:35
Безопасность
В Белгороде определены два места для запуска пиротехники

В городе определены два организованных места запуска пиротехники в новогоднюю и рождественскую ночи. Первое — на Музейной площади в районе моста через реку Везёлку. Второе — в районе дома по Бульвару Юности, 43 — это площадка разворота автомобилей.

13:17
Безопасность
видео
Безопасность в Белгороде — под особым контролем

Безопасность гостей и жителей Белгорода в новогодние праздники будут контролировать полицейские, казаки, представители частных охранных организаций и муниципальной стражи.

12:27
В регионе
Новое здание пожарно-спасательной части открыто в Белгородской области

В рамках Года пожарной охраны состоялось торжественное открытие нового здания пожарно-спасательной части № 31 в посёлке Пятницкое Волоконовского района. 

12:09
Безопасность
Белгородские пограничники задержали орехи, платья и мотыль

Первое задержание произошло на окраине села Красная Яруга Грайворонского района Белгородской области, сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям.

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