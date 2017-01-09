09 января / понедельник

18:05
Экономика
Белгородские пенсионеры начнут получать единовременную выплату 13 января

Срок доставки - до 28 января, сообщили в Пенсионном фонде. Напомним, выплата в размере 5000 рублей должна заменить индексацию пенсий, которая планировалась на второе полугодие 2016 года.

17:55
Культура
В белгородском музее рассказали о традициях святочных дней

Идёт святочная неделя. Испокон веков считалось, что в период от Рождества Христова до Крещения Господня можно заглянуть в будущее и узнать свою судьбу с помощью гаданий. Причем в каждом регионе существуют свои приметы и обряды.

16:28
Медицина
видео
В Областном перинатальном центре в новогодние праздники родились 79 детей

В первые часы 2017 года на свет появилась девочка. Как сейчас себя чувствуют новорожденные и их мамы, узнала наша съёмочная группа.

15:02
Окружающая среда
Мэр Белгорода поручил повысить ответственность жилорганизаций за уборку во дворах

О том, как работали коммунальные службы города во время новогодних и Рождественских праздников, сегодня на оперативном совещании доложил начальник департамента городского хозяйства Сергей Куликов.

14:45
Общество
Константин Полежаев: Проект «Активный горожанин» позволяет видеть проблемы города и оперативно на них реагировать

Сегодня на оперативном совещании в мэрии Белгорода обсудили итоги и качество работы системы «Активный горожанин» в 2016 году и задачи на 2017 год.

14:05
Спорт
В Белгородском районе завершилась ежегодная декада спорта и здоровья

Состоялись массовые спортивные состязания и турниры в различных видах спорта, сообщили в пресс-службе мэрии Белгорода.

11:32
Спорт
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Волейболисты «Белогорья» начали 2017 год с победы

«Львы» дома 8 января взяли реванш над уфимским «Уралом» в матче 14-го тура чемпионата России.

11:26
Авто-мото
Более ста нетрезвых водителей-белгородцев выявили за несколько дней

За первые дни нового года в Белгородской области задержали 106 водителей, которые сели за руль в нетрезвом виде либо отказались от медосвидетельствования.

11:15
ЖКХ
С 9 по 15 января в Белгороде обесточат некоторые объекты

Белгородские электрические сети и администрация города Белгорода информируют о временном отключении электроэнергии в связи с плановым ремонтом оборудования подстанций.

11:06
Окружающая среда
видео
Белгородская область вошла в число лидеров экологического рейтинга

Результаты мониторинга опубликовала Общероссийская Общественная организация «Зелёный патруль».

10:59
Власть
Мэр Белгорода Константин Полежаев: «В городе действительно была создана волшебная праздничная атмосфера»

На оперативном совещании 9 января глава администрации города Константин Полежаев поблагодарил организаторов новогодних мероприятий.

10:51
Общество
На портале «Активный горожанин» продолжается конкурс фотографий

Организаторы предлагают белгородцам прислать свои фотографии с лопатой, сделанные во время уборки снега по собственной инициативе в своём дворе, у своей машины или в любом месте Белгорода.

10:22
В регионе
Жительницу Белгородской области подозревают в настенной клевете

Против оскольчанки возбуждено уголовное дело, сообщили в областном УМВД.

10:08
Авто-мото
Команда АСК «Вираж» преодолела половину маршрута «Африка Эко Рейс 2017»

Пятый день ралли-марафона «Африка Эко Рейс 2017» стал заключительным на территории Марокко.

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