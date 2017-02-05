05 февраля / воскресенье

20:39
Спорт
"Белогорье" одержало двенадцатую победу в национальном первенстве
В матче 18-го тура чемпионата России по волейболу "Белогорье" на своей площадке одержало верх над "Енисеем". Хозяева площадки победили со счетом 3-0 (25:17, 25:20, 25:14). Отметим, что это двенадцатая победа "львов" в национальном первенстве. Следующий матч "Белогорье" проведет 11 февраля на выезде против сургутского клуба "Газпром-Югра". "Енисей" в этот же день примет "Нову" из Новокуйбышевска.

04 февраля / суббота

11:08
Спорт
Волейболисты «Белогорья» сыграют с красноярским «Енисеем»

Поединок в рамках 18 тура Чемпионата России пройдёт 5 февраля во дворце спорта «Космос».

03 февраля / пятница

17:51
Культура
В Белгороде откроется выставка по итогам городского фотоконкурса

VII открытый фотоконкурс имени В.А. Собровина стал рекордным по количеству участников – 64 фотографа. Расширяются и географические рамки.

16:30
Безопасность
Водителей Белгорода проверят на трезвость

Госавтоинспекторы организуют очередной рейд по выявлению лиц, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. 

16:12
Безопасность
Более 67 тысяч нарушений закона выявила прокуратура Белгородской области в минувшем году

Итоги работы подвели сегодня на заседании коллегии. Как отметил в своем докладе прокурор  области Николай Саврун, в 2016 году к дисциплинарной и административной ответственности было привлечено более 6 тысяч должностных лиц.

15:58
Окружающая среда
На территории Белгорода ожидаются неблагоприятные погодные явления

В ближайшие сутки ожидается сильный снегопад, на дорогах образуется снежный накат, гололедица.

15:29
Медицина
Болезни системы кровообращения остаются в регионе основной причиной смертности населения

Белгородстат опубликовал предварительные данные о смертности населения региона в 2016 году. 

15:27
Медицина
видео
В школах Белгорода на карантин закрыто 37 классов

Эпидпорог по заболеваемости гриппом и ОРВИ в городе превышен на 3 процента. Такую статистику озвучили в управлении Роспотребнадзора по итогам прошлой недели.

14:53
Культура
Концерт памяти Валерия Халилова пройдёт в Белгородской филармонии

Валерий Халилов - ведущий военный дирижер нашей страны, был верным творческим союзником и другом Белгородской филармонии.

14:43
Спорт
Главный тренер мужской сборной России по волейболу рассчитывает на Дмитрия Мусэрского

Сергей Шляпников, утверждённый в качестве главного тренера мужской сборной России, рассказал о желании омолодить команду, а также заявил, что рассчитывает на олимпийского чемпиона Дмитрия Мусэрского, сообщает belogorievolley.ru.

14:33
Общество
Белгородская область вошла в двадцатку первых регионов, где заработал электронный сервис по распоряжению набором соцуслуг

Пенсионный фонд России запустил новый электронный сервис, теперь в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР для граждан двадцати субъектов страны доступна возможность выбора формы получения набора социальных услуг (НСУ).

14:19
Общество
Против женщины, прикурившей сигарету от свечи в храме, возбуждено уголовное дело

Жительнице Белгорода вменяется оскорбление чувств верующих.

11:58
Спорт
видео
Ученики 11-й школы Белгорода сдают нормы ГТО

Один из этапов провели накануне. Катание на лыжах, отжимание, подтягивание и стрельба из пневматической винтовки  – в них школьники показали достойный результат.

11:56
Образование
В Белгороде начался приём документов на обучение в технопарке «Кванториум»

Программа рассчитана на учащихся школ от 9 лет. Обучение будет проводиться бесплатно. Планируется, что занятия начнутся уже с 1 марта. 

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