21 января / суббота

8:17
Культура
Выставку военных реликвий представят в Белгороде

Год 2017-й — год 30-летия открытия Белгородского историко-художественного музея-диорамы «Курская битва. Белгородское направление», сообщили в учреждении культуры.

20 января / пятница

18:58
Окружающая среда
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В Белгородском зоопарке привили пернатых

Мера связана с распространением так называемого птичьего гриппа, ставшего причиной гибели питомцев в Воронежском зоопарке.

17:51
Образование
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В 69-м детском саду Белгорода есть зимняя традиция

Там делают из снега сказочных персонажей. В этом году здесь смастерили около десятка фигур, и их коллекция постоянно пополняется.

17:31
Безопасность
Идёт набор юношей и девушек в секцию пожарно-спасательного спорта

Главное управление МЧС России по Белгородской области приглашает юношей и девушек в секцию пожарно-спасательного спорта. 

17:26
Культура
Белгородцев приглашают на сольный концерт «Музыка души и сердца»

Перед публикой выступит заслуженный артист РФ Михаил Белоусенко.

17:20
Культура
Новую книгу Николая Грищенко представят в Белгороде

Презентация новой книги Николая Грищенко «Над тишиной осеннего дождя» состоится в Белгородском государственном литературном музее 25 января 2017 года в 15 часов.

16:55
В регионе
Приговор по уголовному делу об оскорблении полицейского вынесен в Чернянском районе

Мировым судьей Чернянского района осужден 61-летний житель посёлка Чернянка.

15:39
Образование
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В Белгороде завершается муниципальный этап конкурса «Учитель года — 2017»

Сегодня на базе 50-й школы пять участников-финалистов провели мастер-классы для коллег.

14:41
Культура
Иван Трунов: В моей душе ни одного седого волоса

Гость проекта «Жить в Белгороде» сегодня Иван Григорьевич Трунов. Его имя неразрывно связано с историей Белгородской государственной филармонии.

13:08
Происшествия
Полицейские задержали под Белгородом подозреваемого в поджоге авто

Предполагается, что он совершил это с целью скрыть кражу, сообщили в областном УМВД.

12:13
В регионе
Белгородские пограничники задержали партию мяса

Это произошло недалеко от села Староселье Краснояружского района, сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям.

11:45
Спорт
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Лучшие гимнастки ЦФО борются за путёвки на всероссийские соревнования

Накануне в учебно-спортивном комплексе Светланы Хоркиной стартовало первенство Центрального федерального округа по художественной гимнастике.

11:31
Культура
видео
Персональная выставка Интигама Акперова открылась в Художественном музее Белгорода

В двух залах представлен цикл работ, посвящённый великим современникам автора, а также его картины на религиозные темы.

10:47
В регионе
Житель Белгородской области оформил займ с украденным паспортом

В Губкине задержан подозреваемый в краже паспорта, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

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