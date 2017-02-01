01 февраля / среда

18:30
Власть
С 1 января 2018 года вступит в силу Федеральный Закон об идентификации и учёте животных

Несмотря на то, что до начала его действия остается год, он уже взволновал многих владельцев питомцев. В тонкостях законодательства разбиралась Ксения Голуб.

17:49
Тема
Белгород сохраняет положительную динамику рождаемости

В минувшем году на свет появились 4564 белгородца, причём мальчиков на 10 % больше, чем девочек.

17:38
Образование
Студенческие отряды Белгородской области ожидают пополнения рядов

Первая в этом году областная Школа штабов начинает свою работу. Обучение пройдут как действующие сотрудники студотрядов, так и новички. Программа рассчитана на три дня.

16:52
Спорт
видео
Белгородские сурдоспортсмены готовятся к международным соревнованиям

Белгородские стрелки с нарушениями слуха готовятся к Сурдлимпийским Играм в турецком Самсуне.

16:28
В регионе
В Прохоровке откроется собственный Центр молодёжных инициатив

Открытие состоится 2 февраля, сообщили в управлении молодёжной политики Белгородской области.

16:14
Происшествия
Убийство пенсионерки раскрыто по горячим следам в Белгороде

Сотрудники патрульно-постовой службы в течение часа разыскали и задержали мужчину, возможно, причастного к смерти сожительницы.

15:18
Образование
В 2017-м за парты сядут как минимум 4300 первоклассников

Приём документов стартовал сегодня. Пока речь идёт о наборе в образовательные учреждения по месту жительства или пребывания.

14:08
Безопасность
видео
Белгородские полицейские подвели итоги 2016 года и обозначили приоритеты на 2017-й

Пресс-конференцию провели в региональном УМВД. На вопросы журналистов отвечали руководители ведомства.

12:44
Общество
Победителей конкурса журналистов «Пресс-Прогресс» наградили в Белгороде

Конкурс "Пресс-Прогресс" учрежден городским отделением Союза журналистов России и проходил впервые. Награждение состоялось на конференции отделения.

12:41
Спорт
«Перуджа» сыграет с «Белогорьем» без Зайцева

Итальянский клуб прибыл в Белгород без Ивана Зайцева, сообщает сайт belogorievolley.ru. Один из лидеров «Перуджи» остался дома и не сможет помочь итальянцам в матче четвертого тура Лиги чемпионов. 

11:20
Культура
В Белгородском драмтеатре начались репетиции спектакля «Земля Эльзы»

Спектакль «Земля Эльзы» по пьесе Ярославы Пулинович ставит главный режиссер театра Тихоокеанского флота Станислав Мальцев.

11:05
Происшествия
Мужчина расплатится за оскорбление полицейского трудом

Житель Шебекино приговорён к 300 часам обязательных работ за оскорбление полицейского, сообщили в областном УМВД.

9:48
Происшествия
В белгородской больнице скончался младенец

По факту смерти маленького ребёнка в больнице проводится проверка.

9:02
Авто-мото
С 1 февраля МФЦ будут оказывать новые услуги

В многофункциональных центрах теперь можно будет заменить водительское удостоверение.

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