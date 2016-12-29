Дорогие белгородцы!
От имени Совета депутатов и администрации города Белгорода примите поздравления с наступающим 2017 годом и Рождеством Христовым!
Дорогие белгородцы!
От имени Совета депутатов и администрации города Белгорода примите поздравления с наступающим 2017 годом и Рождеством Христовым!
Дорогие белгородцы и гости города!
Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым Годом и Рождеством!
Уважаемые друзья!
Тепло и сердечно поздравляем вас с наступающим Новым годом!
Для каждого — это особый праздник, с которым мы связываем надежды и строим планы на будущее. Он создаёт неповторимую атмосферу радостных ожиданий и веры в лучшее.
На Соборной площади проходят праздничные мероприятия. Каждый день здесь можно встретить Деда Мороза, поучаствовать в интермедии у ёлки, провести время на ледовом катке. Допоздна работает ярмарка. Что ждет горожан в новогодние каникулы, расскажем в сюжете.
В праздничной программе 31 декабря в эфир выйдет новогоднее обращение мэра Белгорода Константина Полежаева.
В эфире первого городского губернатор области Евгений Савченко выступит с новогодним обращением ко всем белгородцам.
Дед Мороз, Снегурочка, Баба-Яга, а также любимые герои сказок встречали детей и взрослых.
Во Дворце культуры «Энергомаш» прошла очередная ёлка мэра.
В новогоднюю ночь митрополит Иоанн, по сложившейся традиции, совершит Божественную литургию в Спасо-Преображенском соборе Белгорода. Начало богослужения в полночь.
Праздничный вертеп с живыми овечками украсил площадку у часовни святого равноапостольного князя Владимира на Соборной площади Белгорода.
Руководитель творческой студии «Макошь» Наталья Божко вместе с юными мастерицами предлагает сделать ёлочную игрушку в итальянском стиле.
В городе определены два организованных места запуска пиротехники в новогоднюю и рождественскую ночи. Первое — на Музейной площади в районе моста через реку Везёлку. Второе — в районе дома по Бульвару Юности, 43 — это площадка разворота автомобилей.
Безопасность гостей и жителей Белгорода в новогодние праздники будут контролировать полицейские, казаки, представители частных охранных организаций и муниципальной стражи.
В рамках Года пожарной охраны состоялось торжественное открытие нового здания пожарно-спасательной части № 31 в посёлке Пятницкое Волоконовского района.
Первое задержание произошло на окраине села Красная Яруга Грайворонского района Белгородской области, сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям.